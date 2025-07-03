La crítica internacional elogia la nueva película de Park Chan Wook

Photo : YONHAP News

La nueva película del director surcoreano Park Chan Wook ha recibido una entusiasta acogida por parte de la crítica internacional tras su estreno mundial en la 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, inaugurado el 27 de agosto.El filme, titulado "No Other Choice" ("No hay otra opción", en español), mantiene hasta ahora una puntuación perfecta en la plataforma estadounidense de reseñas Rotten Tomatoes, con valoraciones procedentes de 17 medios de comunicación británicos y estadounidenses.La BBC, que le otorgó la máxima puntuación (cinco estrellas), destacó que el nuevo trabajo de Park es de una calidad sorprendente, comparable a "Parásitos", de Bong Joon Ho. Lo definió como una comedia tan hilarante como conmovedora, profundamente humana y con todo el potencial para convertirse en un éxito global.La revista especializada 'Variety' también alabó la cinta, que calificó de obra maestra que combina humor, sátira social y un caos cuidadosamente controlado. Según la publicación, "No Other Choice" es "espléndidamente divertida" y está cargada de humor negro. Además, ridiculiza la "locura del desempleo" y confirma que Park Chan Wook puede ser el director más elegante en activo a nivel mundial, según el medio.Por su parte, la revista británica 'Screen Daily' subrayó que la película no solo funciona como una comedia impecable, sino también como un retrato doloroso de la desesperación provocada por el desempleo de larga duración y de la crueldad inherente al mundo corporativo y al mercado laboral.La nota perfecta del 100% que ostenta actualmente "No Other Choice" supera incluso el 99% que obtuvo "Parásitos" antes de arrasar en la gala de los Óscar de 2020, donde se alzó con cuatro estatuillas.