Las exportaciones repuntan en agosto por los automóviles y los semiconductores

Photo : YONHAP News

Las exportaciones crecieron en agosto gracias al sólido desempeño de la industria automotriz y de los semiconductores, a pesar del deterioro en las condiciones del comercio exterior provocado por los aranceles de Estados Unidos.Según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Energía, Corea del Sur exportó el mes pasado bienes por valor de 58.400 millones de dólares, lo que supone un incremento del 1,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Es la mayor cifra lograda en un mes de agosto y el tercer aumento consecutivo desde junio.El repunte se explica principalmente por el dinamismo del sector de los semiconductores, que alcanzó un nuevo récord apenas dos meses después del registrado en junio, en un contexto de precios al alza de las memorias DRAM. También contribuyó el sector automotriz, cuyas exportaciones —incluidas tanto vehículos ecológicos como automóviles de segunda mano— marcaron el mayor crecimiento para un mes de agosto.El avance resulta significativo en un escenario aún afectado por la incertidumbre en torno a los gravámenes estadounidenses. No obstante, persisten las dudas sobre la sostenibilidad de esta tendencia, ya que la Casa Blanca todavía no ha definido la totalidad de las tarifas que aplicará a los productos importados.