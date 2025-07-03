El índice de aprobación de Lee Jae Myung sube al 53,6%

Photo : YONHAP News

El índice de aprobación del presidente Lee Jae Myung ha aumentado por segunda semana consecutiva tras sus recientes viajes a Japón y Estados Unidos.Según una encuesta realizada por la firma demoscópica Realmeter a 2.537 adultos de todo el país entre el 25 y el 29 de agosto, un 53,6% de los participantes considera que Lee gestiona adecuadamente los asuntos de Estado. La cifra representa un incremento de 2,2 puntos porcentuales respecto a la semana anterior.Por el contrario, un 42,3% opinó que su gestión es negativa, mientras que un 4,1% no expresó una postura definida.En un sondeo paralelo sobre partidos políticos, la aprobación del gobernante Partido Democrático subió 0,9 puntos y se situó en el 46,7%, mientras que la del opositor Partido del Poder del Pueblo avanzó 0,6 puntos, hasta el 36,1%.El estudio sobre la labor presidencial, encargado por el periódico 'Energy Business Newspaper', presenta un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 1,9 puntos porcentuales. En el caso de la consulta sobre partidos políticos, el nivel de confianza es igualmente del 95%, con un margen de error de 3,1 puntos.