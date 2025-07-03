Las Fuerzas Armadas suspenden la radio de guerra psicológica hacia Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur suspendieron el lunes 1 las emisiones de guerra psicológica que transmitían hacia Corea del Norte a través del canal de radio denominado "Sonidos de libertad". La decisión, anunciada por el Ministerio de Defensa, busca contribuir a la reducción de la tensión militar entre ambos países.El cese de la programación supone el fin de las emisiones 15 años después de su reanudación en 2010, tras el hundimiento de la corbeta Cheonan por un ataque norcoreano con torpedo.La radio, inaugurada en 1962, formaba parte de la estrategia de guerra psicológica del Ejército surcoreano. Sus contenidos se centraban en ofrecer a la población norcoreana información sobre Corea del Sur, su desarrollo económico, la cultura popular y las ventajas del sistema democrático. Desde su creación, las transmisiones han sido interrumpidas y reanudadas en varias ocasiones, en función del clima político y militar entre las dos Coreas.