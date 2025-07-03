Analistas internacionales prevén un repunte de la economía surcoreana en los próximos años

Photo : YONHAP News

Diversos pronósticos apuntan a que la economía surcoreana registrará un repunte en los próximos años, impulsada por la recuperación de la demanda interna y el buen comportamiento de las exportaciones. Según estas previsiones, el país podría alcanzar tasas de crecimiento superiores al 1% en 2026 e incluso exceder el 2% en 2027.El consenso refleja un mayor optimismo entre los analistas que consideran que la economía nacional ya tocó fondo y está actualmente entrando en una fase de recuperación.La mayoría de estas proyecciones proceden de expertos de bancos de inversión internacionales, como Goldman Sachs, JP Morgan, Standard Chartered y BNP Paribas, que anticipan un incremento del PIB real de más del 2% en 2026. En total, ocho bancos de inversión internacionales comparten esta estimación. Por su parte, otras ocho instituciones financieras —entre ellas Nomura, Allianz, Deutsche Bank, Standard & Poor’s y Société Générale— vaticinan una expansión del 1,9%. Ambas predicciones rebasan la del Banco de Corea, que sitúa el avance económico en un 1,6% en 2026. Para 2027, las expectativas son aún más favorables.El análisis se fundamenta en la recuperación del consumo privado y el dinamismo de las exportaciones, factores que están sosteniendo el crecimiento. No obstante, persisten incertidumbres que podrían limitar el impulso, como la indefinición de la política arancelaria con Estados Unidos y la debilidad de la inversión en el sector de la construcción.