Samsung y SK deberán pedir permiso a EEUU para introducir equipos de chips en China

Photo : YONHAP News

Las compañías surcoreanas Samsung Electronics y SK Hynix tendrán que solicitar autorización al Departamento de Comercio de Estados Unidos cada vez que deseen instalar en sus plantas de China nuevos equipos de fabricación de semiconductores de origen estadounidense.La medida responde a la decisión de la Casa Blanca de retirar a ambas empresas el estatus de usuario final validado (VEU), que hasta ahora les permitía importar maquinaria con una autorización global de despacho aduanero, sin necesidad de tramitar permisos individuales para cada envío.El cambio entrará en vigor 120 días después de su publicación en el boletín oficial del Gobierno estadounidense, prevista para el martes 2.Samsung cuenta en la ciudad de Xian con una planta de memorias NAND, mientras que SK Hynix opera dos fábricas en China: una de memorias DRAM en Wuxi y otra de NAND en Dalian.La nueva norma, aunque no paraliza la producción en esos centros, puede dañar seriamente su competitividad tecnológica a largo plazo. En particular, podría dificultar cada vez más la instalación, mejora y sustitución de los equipos de fabricación de semiconductores.