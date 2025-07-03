Cielos nublados y lluvias hasta el martes en gran parte del país

Photo : YONHAP News

La mayor parte del país continuará registrando cielos nublados y lluvias hasta el martes 2, aunque las precipitaciones no superarán los 80 milímetros.El calor dará una ligera tregua, aunque se mantendrán elevados los niveles de humedad y persistirán las llamadas "noches tropicales" en algunas zonas del sur. Las temperaturas oscilarán entre los 20ºC y 26ºC de mínima durante la mañana y entre los 28ºC y 32ºC de máxima por la tarde.En cuanto a la calidad del aire, se prevé que sea entre regular y buena, con niveles de esmog bajos o dentro de la normalidad, favorecidos por un flujo ágil de corrientes atmosféricas.