Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Cc.&Tec

Cielos nublados y lluvias hasta el martes en gran parte del país

Write: 2025-09-01 15:08:28Update: 2025-09-01 15:16:49

Cielos nublados y lluvias hasta el martes en gran parte del país

Photo : YONHAP News

La mayor parte del país continuará registrando cielos nublados y lluvias hasta el martes 2, aunque las precipitaciones no superarán los 80 milímetros.

El calor dará una ligera tregua, aunque se mantendrán elevados los niveles de humedad y persistirán las llamadas "noches tropicales" en algunas zonas del sur. Las temperaturas oscilarán entre los 20ºC y 26ºC de mínima durante la mañana y entre los 28ºC y 32ºC de máxima por la tarde.

En cuanto a la calidad del aire, se prevé que sea entre regular y buena, con niveles de esmog bajos o dentro de la normalidad, favorecidos por un flujo ágil de corrientes atmosféricas.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >