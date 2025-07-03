El Ministerio de Educación inaugura un centro para difundir el coreano en el extranjero

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Educación inauguró el lunes 1 el Centro de Apoyo a la Educación del Coreano en el Extranjero, una institución destinada a diseñar estrategias que aceleren la difusión internacional de la lengua coreana.El nuevo centro se encargará de analizar los sistemas educativos de distintos países y la demanda existente de enseñanza del coreano en los niveles de primaria y secundaria. Con base en estos estudios, se promoverá la apertura de clases en el exterior que respondan de manera adecuada a las necesidades y objetivos de los estudiantes locales.La iniciativa se enmarca en los esfuerzos del Gobierno por incorporar el coreano como asignatura oficial en un número creciente de colegios alrededor del mundo. Este proceso comenzó en 1999, cuando se introdujeron los primeros cursos de coreano en varias escuelas de Estados Unidos con el respaldo del Ministerio de Educación.En la última década, el número de centros de primaria, secundaria y bachillerato en el extranjero que imparten coreano se ha duplicado. Según datos de 2024, alrededor de 220.000 alumnos estudian el idioma en 2.526 colegios de 46 países.