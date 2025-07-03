Gangneung endurece las restricciones ante la sequía

Photo : YONHAP News

La ciudad de Gangneung, en la provincia de Gangwon, ha anunciado nuevas medidas para mitigar los efectos de la grave sequía, después de que la Administración central declarara el estado de desastre nacional.Según las autoridades locales, las reservas del embalse de Obong —principal fuente de abastecimiento del municipio— descendieron hasta el 14,5% en la mañana del lunes 1. En consecuencia, el Ayuntamiento decidió incrementar de forma voluntaria el cierre de la válvula de suministro de agua del 50% al 75%.La reanudación prevista del suministro para uso agrícola ha quedado suspendida, mientras que se ha instado a restaurantes y alojamientos a reducir su actividad y acortar los horarios de atención al público.El Gobierno municipal advirtió de que, si el nivel del embalse desciende por debajo del 10%, evaluará la aplicación de cortes programados por horas o en días alternos, así como la distribución de agua embotellada entre los residentes.