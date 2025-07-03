El KOSPI cae más de un 1,3% arrastrado por el sector de semiconductores

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, retrocedió el lunes 1 un 1,35% respecto al viernes anterior, y concluyó la jornada en 3.142,93 puntos.La caída se atribuye a las noticias que afectaron al mercado de semiconductores, entre ellas el anuncio de la compañía china Alibaba sobre el desarrollo de un nuevo chip de inteligencia artificial (IA), que volvió a recordar a los inversores la competencia del modelo de IA chino DeepSeek, así como las restricciones impuestas por Estados Unidos al uso de equipos de fabricación de semiconductores en las plantas de las empresas surcoreanas Samsung y SK Hynix en China.El índice tecnológico KOSDAQ también registró un descenso significativo, al perder un 1,49% y cerrar en 785 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se depreció frente al dólar estadounidense, que ganó 3,6 unidades hasta situarse en 1.393,7 wones por dólar.