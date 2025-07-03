Kim Jong Un llega a China para asistir a los actos por la victoria sobre Japón

Photo : YONHAP News

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, cruzó en tren la frontera con China el martes 2 para participar en la ceremonia conmemorativa del 80º aniversario del Día de la Victoria de China sobre Japón. Es su primera visita al país vecino en seis años y ocho meses, desde enero de 2019.Según comunicó la emisora estatal Radio Central de Corea del Norte, el tren del dirigente partió de Pyongyang el lunes 1 y entró en territorio chino durante la madrugada del día siguiente. La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) difundió la misma información y publicó varias fotografías en las que se veía a Kim en el despacho instalado en su vagón, acompañado de dos altos cargos que, de acuerdo con las especulaciones, eran la ministra de Relaciones Exteriores, Choe Son Hui, y el director del Departamento Internacional del Partido de los Trabajadores.No se precisó, sin embargo, si en el viaje le acompañaban su esposa, su hija o su hermana menor, Kim Yo Jong, subdirectora del partido.La difusión inmediata de detalles sobre el viaje resulta inusual en los medios oficiales norcoreanos, que habitualmente informan con retraso. En 2023, por ejemplo, la visita de Kim a Rusia se hizo pública dos días después de su partida de Pyongyang.