Las empresas coreanas lideran el mercado mundial de memorias DRAM y NAND

Photo : YONHAP News

Las compañías coreanas encabezan la cuota de mercado global en cuatro de los 71 bienes y servicios más comercializados en el mundo, según publicó el diario japonés 'Nikkei'. De acuerdo con el rotativo, en 2024 los fabricantes de Corea del Sur fueron los principales proveedores internacionales de memorias DRAM, chips NAND Flash, paneles OLED y televisores ultrafinos.Entre las marcas, Samsung se situó como la más demandada en los cuatro sectores, seguida por SK Hynix en el ámbito de los semiconductores y por LG en el segmento de los paneles y televisores.El país con mayor liderazgo fue Estados Unidos, cuyas empresas lograron la mayor cuota de mercado en 27 categorías. A continuación se situaron China, con protagonismo en 18 industrias, y Japón, con 9. Según 'Nikkei', la cuota de mercado de los fabricantes chinos disminuyó en 15 sectores, entre ellos cámaras de vigilancia, servicios en la nube y sistemas de aire acondicionado doméstico.