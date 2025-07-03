Photo : KBS News

Corea del Norte ha expresado su apoyo a la visión de un nuevo orden internacional planteada por el presidente de China, Xi Jinping, en la que Beijing se presenta como un "líder global alternativo".En un comunicado difundido el martes 2, el viceministro de Relaciones Exteriores norcoreano, Pak Myong Ho, aplaudió el discurso inaugural de Xi en la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), celebrada el 31 de agosto, y sostuvo que sus palabras reflejan la determinación de China de promover, junto a otras naciones, un orden mundial "más justo y equilibrado".Durante la 25ª sesión del Consejo Directivo del organismo, Xi presentó la denominada Iniciativa de Gobernanza Global y destacó que su país está dispuesto a asumir el papel de "líder global alternativo" frente al predominio de Estados Unidos. Según el mandatario, todos los Estados deben poder participar en el sistema de gobernanza mundial y en los procesos de toma de decisiones, sin importar su tamaño, poder o nivel de desarrollo económico. Asimismo, defendió la necesidad de avanzar hacia unas relaciones internacionales más democráticas y de otorgar mayor protagonismo a los países en vías de desarrollo.El viceministro norcoreano valoró la propuesta del dirigente chino como pertinente y oportuna, al considerar que responde a los principios de la Carta de las Naciones Unidas en un contexto global marcado, según afirmó, por el "unilateralismo y hegemonismo de Occidente bajo el liderazgo de Washington".