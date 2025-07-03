La nueva tasa de EEUU a los envíos encarece las compras de productos extranjeros

Photo : YONHAP News

Estados Unidos eliminó el 29 de agosto la exención aduanera para los paquetes con un valor inferior a 800 dólares enviados desde el extranjero, lo que ha obligado a los consumidores a asumir un recargo del 15% sobre los productos adquiridos en tiendas virtuales de otros países.En Corea, plataformas de comercio electrónico como la distribuidora de cosméticos CJ Olive Young o el supermercado online Market Kurly ya han anunciado en sus páginas para clientes globales que el nuevo arancel se incluirá directamente en el proceso de pago. Con ello, se prevé que los gravámenes impuestos por la Casa Blanca a los pequeños envíos internacionales tengan un impacto significativo en el comercio electrónico surcoreano.Según la Oficina Nacional de Estadística, las compras directas de consumidores extranjeros en tiendas online surcoreanas ascendieron en el segundo trimestre de 2025 a 738.800 millones de wones, lo que supone un incremento del 7,5% respecto al mismo periodo del año anterior. De ese total, un 19% correspondió a pedidos efectuados desde EEUU.