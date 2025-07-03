Trump sopesa declarar la emergencia nacional por la crisis de la vivienda

Photo : YONHAP News

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, adelantó el lunes 1 (hora local) que la Casa Blanca prepara nuevas medidas para hacer frente al encarecimiento de la vivienda y a la caída de la oferta, según informó la agencia Reuters.De acuerdo con el medio, el presidente de EEUU, Donald Trump, está considerando declarar una emergencia nacional en el mercado inmobiliario, preocupado por la persistente escasez de viviendas disponibles pese a la ralentización del alza de los precios.Reuters atribuye esta falta de oferta a que muchos propietarios que adquirieron su vivienda con hipotecas a bajo interés renuncian ahora a vender, ya que, con el tipo de referencia en niveles más altos, se verían obligados a asumir préstamos con intereses mucho mayores si quisieran comprar otra casa.En la actualidad, el tipo de interés de referencia se sitúa entre el 4,25% y el 4,5%, tras las sucesivas subidas aplicadas por la Reserva Federal para contener la inflación desatada tras la pandemia de COVID-19. Aunque la tasa base no repercute de forma directa en los intereses hipotecarios, sí mantiene una estrecha relación con los bonos del Tesoro a diez años, un indicador clave para las hipotecas.En este contexto, Trump ha intensificado la presión sobre la Reserva Federal para que reduzca los tipos, mientras que Bessent insiste en que un escenario de intereses más bajos impulsaría las transacciones inmobiliarias y, en particular, la venta de viviendas, según la agencia.