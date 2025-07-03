Lee Jae Myung asistirá a la Asamblea General de la ONU

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará en Nueva York a partir del 23 de septiembre.Durante su intervención ante el plenario, el mandatario compartirá con la comunidad internacional la experiencia surcoreana en la superación de crisis sociopolíticas que pusieron en riesgo la democracia del país, así como los procesos posteriores de reconstrucción nacional. Además, expondrá las principales líneas de la política de su Gobierno respecto a la península coreana y abordará cuestiones de alcance global.Aparte de su discurso, Lee tiene previsto ejercer como moderador en un debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU, en el marco de la presidencia rotatoria que Corea del Sur ostenta actualmente en dicho órgano.