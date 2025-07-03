La inflación se modera pese al encarecimiento de los alimentos

Photo : YONHAP News

La inflación se moderó en agosto gracias a la rebaja temporal en las tarifas de telefonía móvil, pese al encarecimiento de los alimentos.Según la Oficina Nacional de Estadística, el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó en agosto un 1,7% interanual tras haber registrado incrementos superiores al 2% en junio y julio. Es la primera vez en tres meses que la tasa se sitúa por debajo de ese umbral, después de marcar un 1,9% en mayo.El principal factor de contención fueron las tarifas móviles, que descendieron un 21% respecto a agosto de 2024. Esta caída se debió en gran medida a los descuentos aplicados por la empresa SK Telecom, el operador con el mayor número de suscriptores en el país, como medida compensatoria tras el ciberataque que sufrió en abril en uno de sus servidores.En contraste, el precio de los alimentos continúa al alza. Los productos ganaderos y pesqueros ascendieron un 7,1% y un 7,5% interanual, respectivamente, mientras que los bienes agrícolas subieron un 2,7%. En el caso del pescado y los mariscos, el repunte en agosto fue el más elevado de los últimos dos años y medio.