Seúl bate su récord mensual de turistas extranjeros

Photo : YONHAP News

Seúl registró en julio un nuevo récord mensual de llegada de turistas internacionales, con más de 1,36 millones de visitantes, según informó el Ayuntamiento capitalino el martes 2. Esta cifra supone un incremento del 23,1% respecto al mismo mes del año pasado.De acuerdo con los datos oficiales, el número acumulado de turistas desde enero de 2025 se sitúa en 8,28 millones. El grupo más numeroso lo conforman los ciudadanos chinos, seguido por los japoneses, los taiwaneses y los estadounidenses.Las autoridades municipales atribuyen este repunte tanto a las iniciativas para ampliar la oferta cultural dirigida a los jóvenes —especialmente interesados en la música, las series televisivas y otros productos vinculados a la llamada "cultura K"— como a la mejora de los sistemas de transporte público, con el objetivo de reforzar la seguridad de los viajeros que se desplazan en solitario.