Los asistentes a la cumbre de la OCS viajan a Beijing para el Día de la Victoria sobre Japón

Photo : YONHAP News

Los jefes de Estado que participaron en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), celebrada el 31 de agosto en la ciudad china de Tianjin, se trasladaron a Beijing para asistir a los actos conmemorativos del Día de la Victoria de China sobre Japón. Entre ellos se encuentran los presidentes de Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán, Pakistán, Bielorrusia, Maldivas y Mongolia, quienes llegaron a la capital en tren de alta velocidad en la noche del lunes 1.En Beijing, los mandatarios presenciarán el desfile militar con motivo del 80º aniversario de la victoria en la denominada Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y de la Guerra Antifascista Mundial.A las celebraciones han sido invitados los jefes de Estado y de Gobierno de 26 países, entre ellos el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Corea del Sur estará representada por el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik.