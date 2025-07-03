Kim Jong Un anticipa el desarrollo de un nuevo misil intercontinental

Photo : YONHAP News

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, visitó una instalación científica vinculada al desarrollo de misiles balísticos intercontinentales antes de su viaje a China, en lo que se interpreta como un gesto destinado a exhibir el potencial militar del país.Durante su recorrido por el Centro de Investigación de Materiales Químicos, dependiente de la Oficina General de Misiles de Pyongyang, el dirigente supervisó la producción de motores de gran potencia y de materiales sintéticos de fibra de carbono.Kim aseguró que las pruebas realizadas en los últimos dos años para verificar la fiabilidad y precisión de estos motores han resultado satisfactorias. Según sus declaraciones, los nuevos propulsores alcanzan una fuerza de 1.960 kilonewtons y se prevé que equipen tanto a los misiles de la familia Hwasong-19 como a una nueva generación de proyectiles intercontinentales, los Hwasong-20.De sus palabras se desprende que el régimen, tras el último ensayo balístico intercontinental con un Hwasong-19, efectuado en octubre de 2024, se encamina hacia el desarrollo de un nuevo misil denominado Hwasong-20.