El presidente apuesta por un gasto público proactivo y una mayor productividad financiera

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung subrayó el martes 2 la necesidad de impulsar un gasto público más proactivo y de reforzar la productividad financiera como dos ejes clave para reactivar la tasa de crecimiento potencial del país.Durante una reunión de Gabinete, Lee reconoció que el crecimiento potencial de Corea se mantiene en niveles bajos. No obstante, aseguró que su objetivo es revertir esta tendencia y avanzar hacia una recuperación sostenida. En este sentido, destacó que el Ejecutivo continuará promoviendo un gasto público más dinámico y oportuno, y recordó el impacto positivo que ha tenido la distribución de cupones de consumo.Según señaló, dicha política ha contribuido a fortalecer la demanda interna y ha coincidido con una mejora registrada en julio tanto en la producción industrial como en la inversión en equipos y maquinaria.El mandatario defendió asimismo la necesidad de aplicar criterios de productividad financiera en la gestión de las políticas de crecimiento con el fin de respaldar la innovación tecnológica, flexibilizar la regulación, reestructurar las industrias nacionales y potenciar la formación de capital humano altamente cualificado.