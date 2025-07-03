Seúl negocia con Washington un posible aumento del gasto en defensa

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial aclaró el martes 2 que han comenzado las conversaciones con Estados Unidos sobre un posible incremento del gasto militar, después de que algunos medios publicaran que Seúl ya ha acordado con Washington destinar hasta un 3,5% de su PIB a defensa.La portavoz de la Presidencia, Kang Yu Jung, señaló que el diálogo está en curso y que aún no se encuentra en una fase que permita revelar detalles. No obstante, subrayó que todo acuerdo con la Casa Blanca en este segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, es distinto al que solía alcanzarse en el pasado y que resulta prematuro hablar de un cierre definitivo de las negociaciones.En relación con el viaje del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, a China, la portavoz indicó que el presidente Lee Jae Myung recibe información casi en tiempo real y se mantiene puntualmente al tanto de los acontecimientos vinculados con el dirigente norcoreano.