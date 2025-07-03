Crecen las parejas con hijos menores en las que ambos trabajan

Photo : KBS News

El número de hogares formados por parejas con hijos menores de edad en los que ambos progenitores trabajan ha aumentado significativamente en el país.Según datos del Ministerio de Igualdad de Género, estas familias representan ya el 58,5% del total, lo que supone un alza de 11,3 puntos porcentuales respecto al 47,2% registrado en 2015. El mayor crecimiento se dio entre las parejas con hijos menores de seis años, cuya proporción alcanzó el 53,2%.El informe también señala un fuerte incremento de los hogares unipersonales, que pasaron de 5,2 millones en 2015 a más de ocho millones en 2024, lo que equivale al 36,1% del total. Por sexo y edad, los hombres treintañeros concentran el mayor porcentaje de este tipo de unidades domésticas, con un 21,8%, mientras que entre las mujeres destacan las de entre 60 y 69 años, con un 18,7%.En cuanto a las familias monoparentales, la cifra se acerca a los 1,5 millones. De ellas, el 37,1% está encabezado por madres solteras en la treintena, mientras que el 40% corresponde a padres solteros de entre 40 y 49 años.