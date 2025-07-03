Miércoles con temperaturas de hasta 33ºC

Photo : YONHAP News

El miércoles 3 se espera una jornada mayormente despejada en Seúl y en el oeste de la provincia de Gangwon, mientras que en el resto del país predominarán los cielos nublados. Según los pronósticos, se registrarán lluvias en las regiones de Jeolla, Chungcheong del Sur, el interior de Gyeongsang y la isla de Jeju, con acumulados que oscilarán entre 5 y 40 milímetros.Las temperaturas mínimas se situarán entre los 19ºC y 25ºC por la mañana, y las máximas alcanzarán valores de entre 27ºC y 33ºC por la tarde.En cuanto a la calidad del aire, se prevén niveles de esmog entre normales y bajos.