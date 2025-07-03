Menú principal Ver contenido

Economía

El KOSPI se recupera y rebasa los 3.170 puntos

Write: 2025-09-02 15:44:35Update: 2025-09-02 16:16:16

El KOSPI se recupera y rebasa los 3.170 puntos

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, repuntó el martes 2 tras tres jornadas consecutivas a la baja y logró recuperar el nivel de los 3.170 puntos.

El indicador cerró en 3.172,35 unidades, lo que supone un avance del 0,94% respecto a la sesión anterior.

Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ también concluyó al alza, con un incremento del 1,15%, hasta situarse en 794 puntos.

En el mercado de divisas, el dólar retrocedió 2,7 wones y se cotizó a 1.391,0 wones a las 3:30 de la tarde.
