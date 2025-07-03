Seúl refuerza la cooperación con América Latina en minerales críticos

Photo : YONHAP News

El director de Negociaciones Comerciales, Yeo Han Koo, mantendrá el miércoles 3 una reunión con el cuerpo diplomático latinoamericano acreditado en Corea del Sur, encabezado por el embajador de Chile, Mathias Francke, e integrado por representantes de otros 17 países.Durante el encuentro, Yeo expondrá la necesidad de intensificar la cooperación en las cadenas de suministro de minerales estratégicos —como litio, níquel, cobre y grafito— teniendo en cuenta la importancia de América Latina como una de las principales reservas mundiales de estos recursos. Asimismo, solicitará el apoyo de los diplomáticos para la exitosa organización de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en octubre en la ciudad surcoreana de Gyeongju.Con una población cercana a los 690 millones de habitantes y un PIB estimado en 7 billones de dólares, América Latina es considerada por Corea del Sur un socio esencial dentro del Sur Global y un mercado clave en su estrategia de diversificación comercial. Actualmente, mantiene tratados de libre comercio con siete naciones de la región, entre ellas Chile, Perú y Colombia.En paralelo, el martes 2 se firmó un Acuerdo de Cooperación Económica Estratégica (SECA) con Ecuador, un instrumento similar a un tratado de libre comercio que deberá ser ratificado por los parlamentos de ambos países antes de su entrada en vigor.