Corea del Sur asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU

Photo : YONHAP News

Corea del Sur ejercerá la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante el mes de septiembre, con la tarea de dirigir los principales debates de la comunidad internacional.El 24 de septiembre está previsto una discusión abierta sobre inteligencia artificial (IA) y su impacto en la paz y la seguridad internacionales. La sesión estará encabezada por el presidente Lee Jae Myung, lo que supondrá la primera vez que un dirigente surcoreano lidere una reunión del Consejo en calidad de presidente del organismo.Además, el 9 de septiembre se celebrará otra sesión dedicada a las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas.El Gobierno considera que la coincidencia de este mandato con el inicio del período de sesiones de alto nivel de la Asamblea General de la ONU brinda una oportunidad para reforzar la visibilidad del país en el ámbito multilateral, proyectar liderazgo en asuntos de paz y seguridad internacionales y consolidar su perfil como actor global con creciente responsabilidad.