Kim Keon Hee admite recibir un collar de un empresario pero niega tráfico de influencias

Photo : YONHAP News

La ex primera dama Kim Keon Hee, esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, reconoció haber recibido un collar del empresario Lee Bong Kwan, presidente de la constructora Seohee, según declaró su defensa en una entrevista con KBS. El accesorio, valorado en unos 60 millones de wones, fue utilizado por Kim durante la cumbre de la OTAN celebrada en 2022.El collar había suscitado polémica desde entonces al no estar incluido en su declaración patrimonial.Durante los últimos tres años, las explicaciones ofrecidas sobre el origen de la pieza variaron. Inicialmente, Kim aseguró que se trataba de un préstamo; posteriormente alegó que era una imitación que había perdido; y en el marco de la investigación del equipo del fiscal especial afirmó que se trataba de un regalo destinado a su madre.En el encuentro con KBS, sus abogados precisaron que Kim recibió efectivamente el collar de Lee y que más tarde lo devolvió, aunque los detalles se esclarecerán en el proceso judicial. No obstante, negaron que la ex primera dama hubiera intervenido en la designación de Park Sung Geun, yerno de Lee y exfiscal, como jefe de la secretaría del primer ministro, y rechazaron las acusaciones de tráfico de influencias.