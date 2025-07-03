Corea prepara medidas de estabilización económica con motivo del Chuseok

Photo : YONHAP News

El vice primer ministro y titular de Economía y Finanzas, Koo Yun Cheol, anunció el miércoles 3 que el Gobierno presentará en breve un paquete de medidas orientado a estabilizar la economía doméstica con motivo de la festividad del Chuseok.Durante una reunión de ministros económicos celebrada en Seúl, Koo destacó que la economía nacional comienza a mostrar signos de recuperación tras un prolongado periodo de debilidad, impulsada por las políticas del presidente Lee Jae Myung, como los cupones de consumo. Este repunte se refleja en la mejora de la confianza de los consumidores, que en agosto alcanzó su nivel más alto en siete años y medio, con un índice de 111,4, así como en el incremento del 2,5 de las ventas minoristas en julio, el mayor en 29 meses.El responsable de Economía subrayó, además, que la Administración busca responder con firmeza a los riesgos del comercio global y, al mismo tiempo, concentrar recursos en proyectos estratégicos de innovación, entre ellos el desarrollo de inteligencia artificial (IA) y otras iniciativas enmarcadas en lo que el Ejecutivo denomina "economía superinnovadora".