Jueves con previsiones de chubascos en la región central

Photo : YONHAP News

El jueves 4 se prevén lluvias dispersas en el centro del país, incluida el área metropolitana de Seúl, el interior de la provincia de Gangwon y en la región de Chungcheong.Las temperaturas matinales oscilarán entre los 21ºC y los 26ºC, mientras que las máximas durante el día se situarán entre 26ºC y 33ºC.Aunque en algunas zonas el calor se moderará ligeramente, en gran parte del sur —donde continúa vigente la alerta por ola de calor— la sensación térmica rondará los 33ºC, lo que prolongará las temperaturas extremas.