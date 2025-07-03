Trump expresa inquietud por el desfile del Día de la Victoria en China

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su preocupación por el desfile militar celebrado el miércoles 3 en Beijing para conmemorar el 80º aniversario de la victoria de China sobre Japón al final de la Segunda Guerra Mundial.En un mensaje publicado en redes sociales el martes 2 (hora local), Trump señaló que la "gran" cuestión a resolver es si el presidente chino, Xi Jinping, mencionaría lo que describió como la "enorme cantidad de apoyo y sangre" que EEUU entregó para ayudar a China a asegurar su libertad.El mandatario recalcó que numerosos estadounidenses murieron en esa lucha, y afirmó que espera que sean recordados y honrados como corresponde por su valentía y sacrificio.Trump también se refirió al presidente de Rusia, Vladímir Putin, y al líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, quienes asistieron al desfile, y pidió que se les transmitieran sus "más cálidos saludos" mientras "conspiran contra EEUU".Las declaraciones se producen en un contexto de especulaciones sobre la intención del Gobierno chino de minimizar el papel de Washington en la guerra y reescribir la historia mediante este evento militar, percibido asimismo como una demostración de fuerza de una posible coalición antioccidental liderada por Beijing.Pese a sus críticas, Trump subrayó su cercanía personal con Kim y Putin, y apuntó a la posibilidad de lograr avances diplomáticos con ambos.