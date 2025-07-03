El pacto entre EEUU y Corea podría invalidarse si Trump pierde la demanda sobre aranceles

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el miércoles 3 (hora local) de que si su Gobierno pierde la demanda sobre aranceles podrían invalidarse los acuerdos comerciales suscritos con otros países, incluida Corea del Sur.El mandatario subrayó las posibles consecuencias de este proceso judicial, que calificó como uno de los casos más trascendentales tratados por los tribunales federales. Según aseguró, EEUU se enfrenta a la oportunidad de obtener "beneficios astronómicos", pero también corre el riesgo de empobrecerse si no logra imponerse en la disputa legal.El pasado 29 de agosto, una corte federal de apelaciones dictaminó que Trump excedió sus competencias al imponer aranceles amparándose en la Ley de Poderes Económicos en Emergencia Internacional (IEEPA). Dicha normativa otorga al presidente la facultad de regular las importaciones, pero no le confiere autoridad para establecer gravámenes, una prerrogativa que corresponde al Congreso. La Administración dispone hasta el 14 de octubre, fecha en la que el fallo entrará en vigor, para recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo.Trump defiende que las tarifas son indispensables para contrarrestar lo que considera abusos de otras naciones en materia comercial. A su juicio, perder la demanda implicaría revertir pactos ya firmados con Corea del Sur y Japón, entre otros.