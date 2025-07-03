La balanza por cuenta corriente encadena 27 meses de superávit

Photo : YONHAP News

Corea registró en julio un superávit por cuenta corriente de 10.780 millones de dólares (unos 15 billones de wones), lo que supone 27 meses consecutivos en terreno positivo, según datos provisionales de la balanza de pagos difundidas el jueves 4 por el Banco de Corea.Aunque la cifra es inferior a la de junio, constituye el mayor superávit alcanzado en un mes de julio en la serie histórica. Además, la actual racha de 27 meses es la segunda más prolongada desde comienzos de la década de 2000.Por componentes, la balanza de bienes anotó un excedente de 10.270 millones de dólares, lo que representa un alza superior a 8.500 millones frente a julio del año pasado. Las exportaciones descendieron respecto al mes anterior, pero avanzaron un 2,3% interanual, mientras que las importaciones crecieron un 4,9% en términos mensuales y retrocedieron un 0,9% frente al mismo mes de 2024. Los principales motores de las ventas al exterior fueron los semiconductores y los automóviles, mientras que las importaciones se concentraron en bienes de capital, equipos de fabricación de chips y dispositivos informáticos y de telecomunicaciones.En cambio, la balanza de servicios marcó un déficit de 2.140 millones de dólares, debido sobre todo al aumento de los viajes de coreanos al extranjero. Sin embargo, el saldo negativo fue menor que en junio gracias al incremento de la llegada de turistas internacionales al país.