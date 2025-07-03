Lee Jae Myung ofrecerá una rueda de prensa al cumplir 100 días en la Presidencia

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung ofrecerá el 11 de septiembre una rueda de prensa con motivo de sus primeros cien días de gobierno.Según informó la Oficina Presidencial el miércoles 3, la comparecencia tendrá una duración aproximada de 90 minutos, aunque podría prolongarse en función de las preguntas que planteen los periodistas. La última rueda de prensa del mandatario tuvo lugar hace 70 días.Durante el encuentro, Lee presentará su visión sobre la gestión del Estado y expondrá las principales líneas de sus políticas para los próximos meses y años. El jefe de Estado centrará su intervención en tres áreas clave: política interior y exterior, economía popular y asuntos sociales.A la convocatoria asistirán alrededor de 150 periodistas, tanto nacionales como extranjeros.