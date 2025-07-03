El presidente de la Asamblea Nacional y Kim Jong Un se saludan en Beijing

Photo : KBS News

El presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik, coincidió con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en Beijing, adonde acudieron para participar en las celebraciones del Día de la Victoria de China sobre Japón. Ambos se limitaron a intercambiar un apretón de manos, sin mantener conversación alguna ni durante el trayecto hacia la recepción ofrecida a los mandatarios invitados ni en la sala en la que esta se desarrolló.Fuentes presentes en el encuentro señalaron que Woo recordó a Kim que no se veían desde hacía siete años. Pese a su brevedad, el gesto adquiere relevancia por tratarse del primer contacto entre representantes de ambas Coreas tras la llegada al Gobierno del presidente Lee Jae Myung.El funcionario surcoreano también mantuvo contactos con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y con el de China, Xi Jinping, según informó la Oficina del Presidente de la Asamblea Nacional.