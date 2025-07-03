El Consejo de Cine selecciona la nueva película de Park Chan Wook para los Óscar

Photo : YONHAP News

El Consejo de Cine de Corea ha seleccionado el nuevo largometraje del director Park Chan Wook, "No Other Choice" ("No hay otra opción", en español), como la obra que representará a Corea del Sur en la categoría de mejor película internacional en la 98ª edición de los premios Óscar, que se celebrará en 2026.La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos admite una sola candidatura por país en esta categoría. Para la edición de 2025, el Consejo presentó "12.12: The Day" ("Seúl 12.12"), del director Kim Sang Su.Al explicar la decisión, la institución destacó "la alta calidad estética y narrativa" de la cinta de Park, así como la relevancia actual y universal del tema que aborda, el desempleo. También subrayó la solidez del elenco y el respaldo de un distribuidor influyente en el mercado cinematográfico norteamericano. Según el organismo, se trata de una historia que "transita magistralmente entre la comedia y la tragedia", con gran potencial para captar la atención de los votantes de la Academia."No Other Choice" narra la historia de Mansu, un padre de familia que, tras ser despedido de manera repentina, toma una serie de decisiones drásticas al enfrentarse al desempleo. El filme se inspira en la novela "The Ax", del escritor estadounidense Donald E. Westlake.