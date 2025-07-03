SK On suministrará sistemas de almacenamiento de energía a una empresa de EEUU

Photo : YONHAP News

La compañía surcoreana SK On ha firmado un contrato multimillonario con la empresa estadounidense Flatiron, especializada en el diseño, desarrollo y operación de sistemas de almacenamiento de energía. El acuerdo contempla el suministro de equipos con baterías de litio-ferrofosfato (LFP).En virtud del convenio, SK On entregará a Flatiron contenedores con capacidad de un gigavatio hora. Además, a partir de 2026 y durante cuatro años, distribuirá más sistemas de almacenamiento en el marco de un pacto adicional que le otorga la condición de proveedor preferente en un proyecto energético de 6,2 gigavatios que Flatiron impulsa en Massachusetts y otras regiones de Estados Unidos. El valor total de los suministros podría alcanzar los dos billones de wones.En paralelo, SK On anunció que a partir del segundo semestre de 2026 iniciará la producción en masa de baterías LFP destinadas específicamente a sistemas de almacenamiento de energía en su planta de baterías para vehículos eléctricos ubicada en el estado de Georgia.