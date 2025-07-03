Una coreana entre los heridos al descarrilar un tranvía en Lisboa con 15 muertos

Photo : YONHAP News

Una ciudadana coreana se encuentra entre los heridos del descarrilamiento de un tranvía eléctrico en Lisboa (Portugal) que dejó al menos 15 fallecidos y una veintena de heridos el miércoles 3 (hora local).Las autoridades locales aún no han revelado oficialmente la identidad de las víctimas. No obstante, medios portugueses como SIC y RTP Notícias informaron de que tres de los heridos fueron trasladados al Hospital de São Francisco Xavier, entre ellos una mujer de nacionalidad surcoreana.El funicular siniestrado era el histórico Elevador da Glória, que se salió de las vías y chocó contra un edificio en pleno centro de la capital portuguesa. Tras el accidente, el Gobierno de Portugal declaró el jueves 4 jornada de luto nacional. Por su parte, el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, expresó en un comunicado su pesar y solidaridad con las familias de las víctimas e instó a acelerar las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.