El encuentro de Kim Jong Un con Xi y Putin recibe amplia cobertura en Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El viaje del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, a Beijing ha recibido una atención destacada en la prensa norcoreana y, en particular, en el diario 'Rodong Sinmun', órgano oficial del Partido de los Trabajadores.El periódico abrió su portada del jueves 4 con una fotografía en la que Kim aparece junto al mandatario chino, Xi Jinping, y al presidente ruso, Vladímir Putin. En el interior, dedicó tres páginas completas a la visita, ilustradas con abundantes imágenes del encuentro con Xi, y subrayó la "restauración y fortalecimiento" de las relaciones entre Corea del Norte y China.La tercera plana se centró exclusivamente en la cumbre entre Kim y Putin, en la que el medio resaltó los vínculos entre ambos países, presentados como "hermanos unidos por la sangre".La amplitud de la cobertura refleja el objetivo de Pyongyang de proyectar ante la población norcoreana la imagen de Kim como un dirigente respetado por la comunidad internacional.