Corea registra el verano más caluroso de su historia

El verano de 2025 ha sido el más cálido jamás observado en Corea, con una temperatura media de 25,7ºC entre junio y agosto. Es el valor más alto desde que comenzaron las observaciones meteorológicas nacionales en 1973 y supera en 0,1ºC el récord anterior. establecido en 2024.Las intensas olas de calor provocaron un notable aumento de las llamadas "noches tropicales", aquellas en las que la temperatura mínima no desciende de los 25ºC, que alcanzaron una media nacional de 15,5, nueve más que en años anteriores. En Seúl, la cifra marcó un máximo histórico con 46 noches tropicales.Según los expertos, la subida de las temperaturas estuvo relacionada con la expansión prematura del sistema de alta presión del Pacífico Norte, reforzado a finales de julio por la influencia del anticiclón del Tíbet, que impulsó corrientes de aire cálido sobre la península.Aunque la temporada de monzones fue más breve que en años anteriores, las precipitaciones no se redujeron de forma drástica gracias a las lluvias torrenciales caídas de manera intermitente a mediados de julio e inicios de agosto. Sin embargo, la región de Gangneung y la franja costera del noreste del país sufrieron un acusado déficit hídrico y registraron este verano apenas el 34% de las acumulaciones habituales, lo que ha agravado los problemas de sequía en la zona.