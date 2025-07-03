El calor persiste en septiembre a pesar de las lluvias

Photo : YONHAP News

El viernes 5 se esperan temperaturas elevadas pese a la llegada de septiembre, con mínimas de entre 20ºC y 26ºC por la mañana y máximas que oscilarán entre 28ºC y 33ºC por la tarde. Incluso durante la noche, los termómetros no bajarán de los 25ºC.A las altas temperaturas se sumarán precipitaciones, sobre todo en el sur del país, donde se prevén acumulaciones de entre 5 y 60 milímetros. Estas lluvias incrementarán la humedad y, con ella, la sensación térmica.En cuanto a la calidad del aire, se mantendrá en niveles favorables en todo el territorio nacional, favorecida por las precipitaciones.