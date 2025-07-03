Menú principal Ver contenido

El calor persiste en septiembre a pesar de las lluvias

Write: 2025-09-04 13:59:47Update: 2025-09-04 14:33:58

El calor persiste en septiembre a pesar de las lluvias

Photo : YONHAP News

El viernes 5 se esperan temperaturas elevadas pese a la llegada de septiembre, con mínimas de entre 20ºC y 26ºC por la mañana y máximas que oscilarán entre 28ºC y 33ºC por la tarde. Incluso durante la noche, los termómetros no bajarán de los 25ºC.

A las altas temperaturas se sumarán precipitaciones, sobre todo en el sur del país, donde se prevén acumulaciones de entre 5 y 60 milímetros. Estas lluvias incrementarán la humedad y, con ella, la sensación térmica.

En cuanto a la calidad del aire, se mantendrá en niveles favorables en todo el territorio nacional, favorecida por las precipitaciones.
