El candidato a jefe del Estado Mayor aboga por un traspaso oportuno del mando militar

Photo : YONHAP News

El aspirante a jefe del Estado Mayor Conjunto, Jin Young Seung, subrayó la necesidad de que el mando militar en tiempos de guerra, actualmente en manos de Estados Unidos, sea transferido a Corea del Sur. No obstante, insistió en que este proceso debe llevarse a cabo con oportunidad y prudencia evaluando cuidadosamente el momento y las condiciones.Durante su preparación para la audiencia parlamentaria sobre su nominación, Jin afirmó el jueves 4 que ya están en marcha los trabajos preliminares para asegurar un traspaso completo del mando militar, en el marco de una estrecha cooperación entre las fuerzas surcoreanas y estadounidenses.El candidato también expresó su postura respecto a la propuesta del presidente Lee Jae Myung de avanzar en la normalización gradual del acuerdo militar intercoreano. En este sentido, remarcó que la reducción de tensiones y la construcción de confianza mutua son elementos esenciales para la paz en la península.En relación con las críticas al Estado Mayor Conjunto por la supuesta falta de respuesta durante la noche en que el expresidente Yoon Suk Yeol decretó la ley marcial, Jin admitió que lo ocurrido fue inaceptable. Sin embargo, puntualizó que una de las obligaciones fundamentales de las Fuerzas Armadas es cumplir las órdenes respetando siempre la jerarquía de mando establecida.