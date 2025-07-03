Las exportaciones coreanas a la ASEAN crecen un 12% en agosto

Photo : YONHAP News

Las exportaciones de Corea del Sur a los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), entre ellos Vietnam e Indonesia, registraron en agosto un incremento interanual del 11,9%, hasta alcanzar los 10.890 millones de dólares, según informó el jueves 4 el Ministerio de Comercio, Industria y Energía.La cifra supone el nivel más alto en un mes de agosto y marca el tercer mes consecutivo de crecimiento en este mercado.En contraste, las distribuciones a Estados Unidos retrocedieron un 12% en el mismo periodo, lastradas por los aranceles impuestos por la Casa Blanca, mientras que las dirigidas a China cayeron un 2,9%. Pese a ello, el dinamismo del comercio con la ASEAN permitió que las exportaciones totales del país se mantuvieran en terreno positivo.Con este alza, la ASEAN superó a EEUU y se consolidó como el segundo mayor destino de los productos coreanos tanto en julio como en agosto, tras China. Hasta entonces, la región se había mantenido de forma estable en la tercera posición.Por sectores, los semiconductores encabezaron las ventas hacia la ASEAN, con un aumento interanual del 47% y un valor de 2.700 millones de dólares, lo que representa una cuarta parte del total exportado a la región. También destacó el fuerte repunte en los envíos de barcos, que se dispararon un 359,9%, así como el de baterías secundarias, que avanzaron un 23,9%.