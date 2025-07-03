LG es demandada en EEUU por presunta violación de patentes en paneles LCD

Photo : YONHAP News

La compañía LG Electronics se enfrenta a una demanda por presunta infracción de patentes en Estados Unidos, junto con otros fabricantes de paneles LCD, entre ellos la estadounidense Vizio y las chinas Hisense y TCL. La denuncia fue presentada por la empresa BH Innovation LLC, especializada en la gestión de derechos de propiedad intelectual.El caso se encuentra en la Comisión de Comercio Internacional de EEUU, donde el demandante solicita la prohibición de importar televisores y pantallas de dichas marcas al considerar que incorporan paneles que vulneran patentes.Tras admitir la denuncia, la Comisión requirió tanto a las compañías implicadas como a las agencias reguladoras correspondientes que presenten sus informes de opinión sobre las acusaciones. En dichos documentos deberán exponer sus posturas y evaluaciones respecto a la posible prohibición de importaciones, así como el impacto que una medida de este tipo podría tener en la producción de bienes similares, en la salud y el bienestar de los ciudadanos, en los consumidores y en la competencia en el mercado estadounidense.