Los extranjeros gastaron 1,2 billones de wones en turismo de salud en Seúl

Photo : YONHAP News

Casi un millón de extranjeros viajaron a Seúl en 2024 para someterse a tratamientos médicos y servicios quirúrgicos, con un gasto de 1,2 billones de wones solo en pagos efectuados con tarjeta de crédito.Según un informe sobre turismo médico elaborado por el Ministerio de Salud y el Instituto Coreano para el Desarrollo de la Industria de la Salud, un total de 1.170.467 pacientes internacionales procedentes de 202 países fueron atendidos en centros sanitarios de toda Corea del Sur. De ellos, 999.542 recibieron atención en hospitales y clínicas de la capital. La cifra multiplica por 2,1 la registrada en 2023 y triplica la de 2019, antes de la pandemia de COVID-19.En conjunto, los visitantes gastaron 1,4 billones de wones, de los cuales el 85,7% —equivalente a 1,2 billones— se concentró en los centros médicos de Seúl.Los servicios más demandados fueron los de cirugía plástica y estética, seguidos por los tratamientos dermatológicos y de medicina interna.El auge del turismo de salud en la capital se atribuye a los programas impulsados por el Ayuntamiento para apoyar a hospitales, clínicas privadas y otros centros médicos en la captación de pacientes internacionales. Con estas iniciativas, el número de centros sanitarios de Seúl con servicios especializados para extranjeros se duplicó en los últimos cuatro años, pasando de 920 en 2020 a 1.994 en 2024.