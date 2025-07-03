El KOSPI encadena su cuarta subida consecutiva

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el jueves 4 al alza por cuarto día consecutivo. El selectivo avanzó un 0,52% respecto al miércoles y concluyó en 3.200,83 puntos.El índice tecnológico KOSDAQ también registró ganancias, con un incremento del 1,08% que le permitió superar de nuevo la barrera de los 800 puntos tras cinco sesiones. El indicador finalizó en 805,42 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se debilitó frente al dólar estadounidense, que se cotizó a 1.392,5 wones por unidad, 0,2 wones más que en la jornada anterior.