Kim Jong Un y Xi Jinping apuestan por reforzar lazos en su encuentro en China

Write: 2025-09-05 08:09:16Update: 2025-09-05 09:53:12

Photo : YONHAP News

El líder norcoreano, Kim Jong Un, y el presidente chino, Xi Jinping, abordaron el estado de las relaciones bilaterales y otros asuntos de interés común durante su encuentro celebrado el jueves 4 en Beijing, según informaron medios estatales chinos.

Durante el encuentro, Xi subrayó que China concede gran importancia a la amistad tradicional con Corea del Norte y expresó su voluntad de mantener, consolidar y desarrollar los vínculos entre ambos países. Además, aseguró que esta postura no se verá afectada por la evolución de la situación internacional.

Por su parte, Kim afirmó que, independientemente de los cambios en el escenario global, la amistad entre Pyongyang y Beijing permanecerá inalterable. Asimismo, reafirmó la firme voluntad del régimen de seguir profundizando y ampliando la cooperación mutua.
