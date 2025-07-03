Pyongyang y Beijing subrayan su amistad en la primera reunión de sus líderes en seis años

Photo : YONHAP News

El líder norcoreano, Kim Jong Un, y el presidente chino, Xi Jinping, dialogaron el jueves 4 en Beijing en una reunión que marcó la reanudación de los contactos de alto nivel entre ambas naciones tras un periodo de enfriamiento motivado por la cercanía de Corea del Norte con Rusia. El encuentro fue el primero de carácter bilateral en más de seis años, desde las visitas recíprocas de enero y junio de 2019.Durante la cita, Xi subrayó que el Partido Comunista y el Gobierno chino conceden gran importancia a la "amistad tradicional" con Pyongyang y comparten la voluntad de conservarla, reforzarla y desarrollarla, al margen de los cambios en el escenario internacional.Kim, por su parte, afirmó que la relación bilateral no se verá afectada por el contexto global y reiteró la determinación de su país de profundizar y ampliar esos vínculos.El mandatario norcoreano valoró además la posición de las autoridades chinas respecto a la cuestión de la península de Corea y manifestó su expectativa de preservar la coordinación en organismos multilaterales, como la ONU, con el objetivo de defender los intereses comunes y fundamentales de ambas partes.Xi coincidió en que China y Corea del Norte son "vecinos que comparten destino" y recalcó que Beijing ha mantenido siempre un criterio "objetivo y equilibrado" sobre la península. En este sentido, se comprometió a seguir colaborando con Pyongyang para salvaguardar la paz y la estabilidad en la región.No obstante, el comunicado emitido por el Ejecutivo chino tras la reunión omitió toda referencia a la desnuclearización de la península coreana, un asunto presente en los cuatro encuentros previos entre ambos dirigentes, celebrados entre 2018 y 2019, cuando Kim expresó su disposición a avanzar en esa dirección y Xi respaldó su postura.El intercambio, que según estimaciones se prolongó menos de dos horas, concluyó con la partida de Kim en su tren privado a las 10:05 de la noche (hora local). Fue su quinta visita oficial al país.Entre 2018 y 2019, el líder de Corea del Norte realizó cuatro viajes a la capital china en un contexto marcado por el impulso de los diálogos intercoreanos y las negociaciones con la Casa Blanca durante el primer mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.