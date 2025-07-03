Lee y el presidente de Mongolia prometen impulsar el intercambio humano en su primera llamada

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung mantuvo el jueves 4 su primera conversación telefónica con su homólogo de Mongolia, Ukhnaagiin Khürelsükh, desde que asumió el cargo.Según informó la portavoz de la Oficina Presidencial, Kang Yu Jung, ambos dirigentes valoraron los avances logrados en los 35 años transcurridos desde el establecimiento de lazos diplomáticos en 1990 y coincidieron en la necesidad de aprovechar el inicio del nuevo Gobierno surcoreano para profundizar la asociación estratégica entre las dos naciones.Durante la llamada, Lee y Khürelsükh subrayaron que un intercambio humano activo constituye un pilar esencial de las relaciones bilaterales y se comprometieron a seguir fortaleciéndolo.El concreto, el mandatario surcoreano destacó la importancia de ampliar la cooperación mutuamente beneficiosa entre Mongolia, rica en recursos minerales, y Corea del Sur, que cuenta con tecnología avanzada. Por su parte, el líder mongol expresó su agradecimiento por la atención y el apoyo brindados a los ciudadanos de su país que residen en Corea, incluidos los trabajadores migrantes.