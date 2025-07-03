Exteriores reafirma que el Sur busca la confianza mutua con el Norte y no su absorción

Photo : YONHAP News

El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, aseguró el viernes 5 ante el cuerpo diplomático acreditado en Seúl que Corea del Sur no persigue una reunificación por absorción con Corea del Norte.Durante la primera conferencia de alto nivel para embajadores celebrada en el país, organizada por la Academia Diplomática Nacional, Cho subrayó que el Gobierno trabajará para reanudar el diálogo intercoreano y fomentar una participación constructiva que permita generar confianza mutua.El ministro destacó además que la reconciliación en la península no solo beneficiaría a ambas Coreas, sino que también tendría un impacto positivo en la paz regional y global. En este sentido, instó a la comunidad internacional a mantener su atención y apoyo constantes.